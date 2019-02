Ponta, după audieri în dosarul lui Kovesi: Am spus adevărul

Fostul premier Victor Ponta a declarat, după ce a fost audiat de procurorii Secţiei pentru anchetarea magistraţilor, că a spus adevărul şi că a spus tot ceea ce a fost întrebat de către anchetatori, subliniind că nu a văzut fotografia cu Laura Codruţa Kovesi la Sebastian Ghiţă acasă.

„Am fost chemat ca martor, am fost audiat. Am fost audiat, am spus adevărul. Mai departe, ce este în dosar vă poate spune doamna procuror!”, a declarat Victor Ponta, la ieşirea de la audieri. Acesta a fost audiat mai bine de două ore.

Întrebat dacă a văzut fotografia cu Laura Codruţa Kovesi la Sebastian Ghiţă acasă, fostul premier a răspuns: Nu-mi arăta mie procurorul ce era în dosar. Tot ce m-a întrebat doamna procuror s-a consemnat. Nu am legătură cu asta (aducerea în ţară a lui Nicolae Popa, n.r.). (...) Nu am voie să vă spun ce am declarat”.

Şi fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, este aşteptată să se prezinte, în cursul zilei de vineri, pentru a fi audiată de procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. Laura Codruţa Kovesi a declarat că are calitatea de suspect, iar acuzaţiile din cauză sunt abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Adina Florea, procurorul de caz, a explicat ulterior că ancheta în care este vizată Laura Codruţa Kovesi este tratată ca orice altă speţă, fără a fi analizate aspecte cu dublă măsură, subliniind totodată că, dacă fosta şefă a DNA nu se va prezenta la audieri, vor fi avute în vedere măsurile privind citarea şi aducerea sa. Florea a mai spus că dosarul e deschis în urma unei sesizări a lui Sebastian Ghiţă din decembrie 2018.