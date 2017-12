Ponta, după operaţia din Turcia: Am încredere în medicii români, dar aici am linişte şi odihnă

Premierul Victor Ponta a postat un mesaj în care afirmă că operaţia suferită a fost mult mai complicată decât se anticipa şi că este convins că, până în luna decembrie, va putea face sport din nou. Totodată, premierul susţine că are totală încredere în medicii români, dar în ţară era imposibil să aibă linişte şi odihnă. "Multumesc tuturor celor care în aceste zile au avut un gând bun pentru mine. Operaţia a fost mult mai complicată decât se anticipa, dar sunt convins că până în decembrie voi putea face sport din nou. Mulţumiri speciale doctorului Ionuţ Codorean care a fost lângă mine şi mi-a dat curaj prin profesionalismul său (evident că am totală încredere în medicii români - aici însă am ceva ce era imposibil acasă - LINIŞTE şi ODIHNĂ)! Vreau să-i asigur şi pe cei care <se bucură> de necazul meu că mă voi întoarce mai sănătos şi mai puternic!", scrie Ponta pe Facebook. Premierul Victor Ponta s-a operat în Turcia la genunchiul stâng, la care s-a accidentat în urma unui meci de baschet.