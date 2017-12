Ponta îi cere lui Băsescu stenogramele consultărilor de la Cotroceni

Preşedintele PSD, Victor Ponta, îi solicită preşedintelui Traian Băsescu, în baza Legii 544/2001, copii ale tuturor stenogramelor consultărilor de la Cotroceni, din 6 februarie, precizând că, în condiţiile unui refuz de a răspunde cererii în termenul legal, îşi rezervă dreptul de a se adresa instanţei. “Având în vedere controversele generate de declaraţiile dumneavoastră privind propunerea pe care mi-aţi fi făcut-o de a prelua funcţia de prim-ministru, consider că este corect, moral, necesar şi de interes public ca stenogramele discuţiilor cu toate formaţiunile politice prezente la Cotroceni să poată fi consultate de toţi cei interesaţi. În calitate de cetăţean român, consider că am dreptul de a fi informat în legătură cu discuţiile pe care le-aţi avut cu reprezentanţii tuturor grupurilor parlamentare prezente la Cotroceni, cu atât mai mult cu cât, conform declaraţiilor dumneavostră recente, ele m-ar viza în mod direct. Vă transmit această solicitare nu din postura de deputat, preşedinte al PSD sau copreşedinte al USL, ci în calitate de cetăţean. De asemenea, doresc să precizez că, în condiţiile unui refuz din partea dumneavoastră de a răspunde acestei solicitări în termenul legal, îmi rezerv dreptul de a mă adresa instanţei de judecată, conform legii”, spune Ponta în scrisoarea trimisă preşedintelui Băsescu. Ponta a amintit că, la o oră şi jumătate după întrevederea USL cu preşedintele, Mihai-Răzvan Ungureanu era deja la Cotroceni. El a menţionat, referindu-se la propunerea preşedintelui privind postul de premier, că “a fost o chestie neserioasă şi e în continuare o chestie absolut neserioasă din partea preşedintelui”, motiv pentru care nici nu l-a “băgat în seamă”. Preşedintele Traian Băsescu a declarat, duminică seară, la B1 TV, că, după demisia lui Emil Boc din funcţia de premier, el i-a oferit liderului PSD Victor Ponta mandatul de prim-ministru, însă a fost refuzat de USL.