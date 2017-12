Ponta, înconjurat de camerele TV: Nu am o garanţie, dar sper că măcar acasă nu am aparate de filmat

Liderul PSD, premierul Victor Ponta, a declarat la Consiliul PSD, înconjurat de camerele TV, că nu are o "garanţie", dar speră ca măcar acasă să nu aibă aparate de filmat care să îl supravegheze, adăugând că de microfoane "nu se pune problema", deoarece oricum nu vorbeşte decât cu copilul şi câinele. După ce şi-a prezentat discursul la atelierul "Finanţe" al Consiliului Naţional al PSD, Ponta a spus membrilor PSD că nu vrea să le mai "perturbe" discuţia, care este una destul de tehnică, arătând că mereu are în preajmă aparatele de filmat ale televiziunilor. "Nu mai stau cu dumneavoastră, că eu nu mai sunt singur niciodată, întotdeauna sunt cu camere după mine. Mă gândeam că măcar acasă nu am camere de luat vederi. Cred eu, nu am o garanţie, era o speranţă. De microfoane, nu se pune problema, că nu vorbesc decât cu copilul şi cu câinele,", a spus Ponta, zâmbind.