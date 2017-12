Ponta, inculpat în dosarul lui Şova

PLAN PENTRU RĂSTURNAREA GUVERNULUI România politică stă pe un butoi cu pulbere în aceste zile. După anunțul subit al premierului Victor Ponta de a renunța la toate funcțiile politice deținute în PSD, ieri a explodat o nouă bombă: Ponta a fost pus sub inculpare în dosarul în care casa de avocatură a lui Dan Șova este cercetată pentru relațiile contractuale cu complexurile energetice de stat Rovinari și Turceni. Potrivit unor surse juridice, procurorii urmează să identifice bunurile lui Ponta, pentru ca o parte dintre acestea să fie puse sub sechestru. Prezent ieri la DNA, unde a stat aproximativ 30 de minute, Ponta a declarat că va reveni în august, după ce va fi gata expertiza financiar-contabilă dispusă în acest dosar. Procurorii DNA îl acuză pe Ponta de fals în înscrisuri sub semnătură privată, pentru că, în 2008, ar fi emis 17 facturi, fără a avea o bază legală, în baza unui contract încheiat între firma sa de avocatură şi cea a lui Şova. Anchetatorii au stabilit că, în realitate, premierul nu a efectuat niciun fel de activitate profesională în temeiul convenției de conlucrare cu Şova. Ulterior, au existat informații venite dinspre DNA, dar neconfirmate, potrivit cărora premierul ar fi acuzat și de trafic de influență, deoarece, în 2012, l-au numit pe Șova în postura de ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură, drept mulțumire pentru contractele Rovinari și Turceni. Acuzele procurorilor au fost considerate de colegii de partid, dar și de unii dintre adversarii politici drept puerile, pentru că s-a creat senzația unei acțiuni concertate ce are ca unic scop schimbarea Guvernului. Unul dintre cei care au criticat demersul procurorilor împotriva lui Ponta a fost președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu. Acesta a spus că situația în care se găsește premierul este rezultatul unei justiții derulate ca pe vremea comuniștilor. De altfel, însuși Ponta a afirmat, în urmă cu o lună, că este convins că acțiunea DNA este în strânsă legătură cu noua tripletă politică: IOHANNIS - DNA - PNL, iar acuzarea sa are ca scop schimbarea majorităţii politice.

DEMISIE Dacă analizăm concret aceste evenimente din jurul premierului Ponta, am putea spune că, practic, DNA continuă vânătoarea de vrăjtoare. Situația a fost alimentată și de faptul că, în urmă cu două zile, șeful Guvernului a anunțat că renunță la funcția de președinte de partid, nu și la cea de premier. Imediat a apărut întrebarea: de ce nu a renunțat și la funcția deținută în Executiv? Explicația în acest caz ar putea fi faptul că PSD este un partid, cu o formulă liberă de aderare, iar Guvernul reprezintă statul român în ansamblul său. Cu alte cuvinte, renunțarea la funcția de premier nu este o treabă simplă în acest moment, deoarece țara ar putea fi aruncată într-un haos administrativ, în condițiile în care, în plan economic, lucrurile merg bine. De altfel, situația premierului Ponta a fost luată în discuţie, ieri, în ședința coaliției de guvernare, unde s-a stabilit să se meargă în continuare în aceeași formulă. Atât vicepremierul Gabriel Oprea, cât și președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, au spus că nu este cazul ca Ponta să demisioneze de la șefia Executivului.

Ce se întâmplă în PSD?

Dacă în plan guvernamental lucrurile sunt bătute în cuie, cel puțin deocamdată, în PSD există un adevărat haos. Gestul lui Ponta de a se retrage de la şefia partidului a stârnit reacţii, mulți spunând că premierul a luat o decizie pripită. Unul dintre cei care nu au fost de acord cu gestul lui Ponta este fostul premier Adrian Năstase, mentorul lui Ponta, care a afirmat că acesta trebuia să se consulte cu restul conducerii PSD înainte de a lua decizia, pentru că în acest context se pot naşte alte probleme. De asemenea, Ion Iliescu a declarat că retragerea lui Ponta de la conducerea PSD este o greşeală, acesta trebuind să aibă mai întâi un dialog cu cei din partid. La rândul său, coordonatorul politic al PSD, Liviu Dragnea, a precizat că decizia lui Ponta n-a fost una colectivă, ci personală. ”O respectăm, dar, din păcate, partidul nu poate sta într-o situaţie ambiguă. Eu sper că este doar o greşeală și nu este urmată şi de a doua”, a arătat Liviu Dragnea.