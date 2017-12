Ponta își dă demisia în alb din PSD!

17:00:52 / 16 Martie 2017

PONTA CEL SUPARAT

Ponta are dreptate . Asa nu se mia poate . Toti trag de manşă , numai Ponta trage mâţa de coada . Ingrijorator pentru Ponta este si faptul ca al patrulea tragator de manşă este " sistemul " care , de la o vreme , a devenit forta misterioasa care conduce si hotaraste soarta Romaniei . Admitand ca exista acest nociv si ticalos sistem , Ponta se face ca uita faptul ca ŢŢ Ţel a fost creat de catre dragele noastre partide incepand cu FSN - ul lui Iliescu , si perfectionat de atunci si pana in vai de zilele noastre de catre toti politrucii produsi de PCR . In fanfaronada sa , lipsit de o minima responsabilitate , Ponta face afirmatii grave din care rezulta ca parlamentul , guvernul , statul de drept nu exista , totul fiind la cheremul acestui bau - bau numit " sistem ". Din palavrele lui Ponta putem deduce ca el a fost singurul care a tinut mana pe mansa avionului guvernat de el , avion care in realitate nici n-a iesit din hangar . Suparat pe partid ca vacarul pe sat , Ponta s-a transformat subit intr-un căţel care schiauna rebegit in faţa uşii inchise . Si este hotarat sa schiaune in continuare , pana cand Dragnea îi va da un şut sub coadă . Afirmatia ca nu a mai discutat cu Dragnea de un an , demonstrează armonia care exista in PSD . Ceea ce se intampla in PSD se intampla la fel sau mai rau si in celelalte partide . Indivizii de teapa lui Ponta , pusi in functii nemeritate de mai marii lor , oameni fara caracter , mediocrii si oportunisti ,incapabili sa vanda zarzavat in piaţă nu au minima buna - cuviinţă a se retraga , sa dispara si sa-si rumege veiturile realizate fara munca , Vor cu orice pret scandalul si puscaria . Norocul lor ca au pe cine da vina : pe " sistem .ŢŢ L-am mai citat de cateva ori pe Arghezi si in cazul de faţă îl citez iar : " iubite frate mitocane . N-ai crede tu ca a venit timpul sa-ti sufleci mainile puţin , sa dai pantalonii boierului jos si sa-i pipai partile aristocratice cu miraculosul si divinul tau retevei ? ".