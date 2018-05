Ponta l-a felicitat pe Iohannis pentru victorie

04:50:16 / 17 Noiembrie 2014

PENTRU VIITORUL ROMANILOR

AN VOTAT PENTRU VIITORUL ROMANIILOR, PENTRU O TARA UNITA, FARA CORUPTI, FARA CEI CARE NE DUC INAPOI LA COMUNISM. EOMANII DIN TARA SI DIN DIASPORA L-AU SANCTIONAT PE PONTA DEOARECE I-A UMILIT PE CEI DIASPORA..SURPRIZA A FOST DIN PARTEA R. MOLDOVA... L-A VRUT PE KLAUS IOHANNIS. DOMNILOR PSD-ISTI, IN DIASPORA, NU SUNT NUMAI CAPSUNARI, CUM NUMITI ROMANII CARE AU PLECAT SA ADUCA ACASA BANII SI SA OFERE COPIILOR ALTE SANSE CA-N TARIILE CIVILIZATE....I-ATI UMILIT SI ATI FOST SANCTIONAT INCLUSIV DE CEI CARE V-AU SUSTINUT IN PRIMUL TUR AL ALEGERILOR PENTRU SCAUNUL DE LA COTROCENI. PERSONAL, AS FI VOTAT UN ROMAN, DAR NU AM AVUT ALTA OBTIUNE IN ACEST TUR AL ALEGERILOR PREZIDENTIALE, ASA CA AM VOTAT UN ROMAN DE ETNIE GERMANA.MACAR AM SPERANTA CA VA FACE CEVA. PE CAND PONTA, IN 2 ANI DE ZILE MI-A OFERIT MULTE MINCIUNI... SI ORICE PROPOZITIE CONTINEA CUVANTUL "BASESCU". IN CONCLUZIE, DEGEABA ATI AVUT O CAMPANIE JIGNITOARE, MURDARA, DEGEABA ATI UMBLAT PE LA BISERICI, DEGEABA V-ATI FOLOSIT DE FUNCTIA DE PREMIER IN CAMPANIE SI ATI DAT POMENII ELECTORALE IN TARA SI IN REPUBLICA MOLDOVA.... ROMANII NU AU INGHITIT TOATE ASTEA... BRAVO ,KLAUS IOHANNIS CA NE-AI SCAPAT DE COMUNISM! SPER CA MAZARE SA-SI RESPECTE DECLARATIA DIN ZIUA VOTULUI (16.11.2014) SI SA SE RETRAGA, SA LASE CONSTANTENII SA ALEAGA UN PRIMAR PENTRU UN ORAS CURAT, CIVILIZAT SI SA FIE LOCURI DE MUNCA PENTRU TINERI...PERSONAL, IMI DORESC UN PRIMAR PENTRU CONSTANTA,NU PENTRU PUTUROSII DIN CARTIERUL HENRI COANDA, NU UN MASCARICI PENTRU DESTRABALAREA DIN MAMAIA...NU ARE DECAT SA-L VOTEZE CEI CARE FRECVENNTEAZA CLUBURILE DIN MAMAIA. BRAVO PENTRU CEI CARE AU IESIT IN STRADA LA AFLAREA REZULTATELOR DE LA EXIT POLL. FELICITARI TUTUROR ROMANIOR CA AU IESIT LA VOT!