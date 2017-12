Ponta: „Luăm dintr-o parte şi ducem unde e nevoie“

Premierul Victor Ponta a declarat sâmbătă, la Bistriţa, că va exista o rectificare de buget în octombrie, precizând că unii vor pierde ca să câştige alţii. „Nu înseamnă că sunt nişte bani cu care nu avem ce face, ci înseamnă că îi luăm de unde nu sunt absolut necesari şi îi ducem unde arde. Săptămâna trecută, 25 de milioane de lei am dat în judeţul Galaţi pentru inundaţii şi cred că am făcut bine. Am luat banii dintr-un loc şi i-am pus în altă parte. La fel, pentru situaţii speciale. Cineva pierde ca să câştige altcineva“, a declarat Ponta. El a explicat însă că toate salariile, toate pensile, lucrurile esenţiale sunt acoperite şi vor fi plătite fără probleme, dar la rectificare vor fi luaţi bani dintr-o parte şi vor fi puşi în alta.

CONTINUĂ FINANŢĂRILE EUROPENE Întrebat de jurnalişti dacă primarii din Bistriţa pot spera că vor primi bani la rectificarea bugetară din luna octombrie, acesta a spus: „Nu a existat nici înainte, nu există nici azi vreun rezervor secret al Guvernului. Banii sunt cei colectaţi din taxele şi impozitele pe care nu le-am mărit. Am rămas cu cota unică de 16%. Am redus, fie că e vorba de TVA la pâine, pe care aş vrea să o extindem, fie că e vorba de proiectul principal pentru anul viitor, şi anume, o reducere a impozitării muncii. De unde reducem e foarte greu să spunem că sunt mult mai mulţi bani. Important e cum se folosesc“, a explicat premierul. Victor Ponta a spus că cea mai importantă realizare din punct de vedere al resurselor suplimentare din acest an ale Guvernului este faptul că a triplat banii atraşi din fondurile structurale şi că a deblocat toate programele operaţionale. Potrivit premierului, acest lucru înseamnă că se depun în continuare proiecte care se finanţează.