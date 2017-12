Ponta merge luni la Cotroceni pentru a discuta pentru reducerea CAS

Premierul Victor Ponta a declarat că va merge luni la Palatul Cotroceni, pentru a discuta cu preşedintele Traian Băsescu, surse din Administraţia Prezidenţială spunând că discuţia va avea ca temă principală reducerea contribuţiilor de asigurări sociale.Şeful Guvernului a precizat că va fi prezent la Palatul Cotroceni la ora 16.00. Guvernul a aprobat în luna iunie proiectul de lege care prevede reducerea cu 5 puncte procentuale a CAS la angajator de la 1 octombrie. Proiectul a fost ulterior adoptat de Senat şi Camera Deputaţilor. Traian Băsescu a declarat că vrea să promulge reducerea CAS și că va avea și o consultare cu FMI pe acest subiect, dar a precizat că, dacă soluțiile Guvernului pentru acoperirea deficitului nu vor fi credibile, atunci va fi obligat să retrimită legea în Parlament. El a arătat că a primit la promulgarea legea privind diminuarea CAS şi că are semne de întrebare privind oportunitatea măsurii, precizând că în aceste condiţii invită Guvernul la consultări. Miercuri seara, premierul afirma că Guvernul nu are ce căuta la Cotroceni, iar despre reducerea CAS nu are ce discuta preşedintele cu Executivul, deoarece proiectul de lege care reduce contribuţiile de asigurări sociale este votat de Parlament, astfel că Băsescu fie promulgă actul, fie îl retrimite în Parlament. "Dacă vrea să aibă un dialog cu mine, sigur, mă voi duce, m-am mai dus şi cu alte ocazii, nu că m-ar fi ascultat prea mult, dar măcar ca să păstrăm respectul pentru textele constituţionale şi pentru instituţii, însă în această situaţie concretă dacă vrea să se consulte cu mine pe tema reducerii CAS, nu se consultă cu persoana potrivită, pentru că nu e o măsură a Guvernului, ci una care tocmai a fost adoptată de Parlament, culmea şi în unanimitate", a spus Ponta. El a arătat că, în această situaţie, preşedintele fie nu poate decât promulga proiectul de lege sau să retrimită documentul în Parlament, unde va fi votat din nou în septembrie pentru a fi aplicat din octombrie.

"Dacă îi este drag de mine şi vrea să mă vadă pe la Cotroceni, mie nu mi-e drag de dânsul, dar mă duc, însă Guvernul nu are ce căuta la Cotroceni şi despre reducerea CAS nu avem ce discuta pentru că e o lege votată de Parlament. Dacă vrea, să discute cu Parlamentul, dar nu cred că vrea să convoace tot Parlamentul la Cotroceni", a adăugat premierul. Anterior, premierul Ponta a afirmat că este dispus să se întâlnească cu preşedintele Băsescu şi chiar "cu teroriştii "dacă acest lucru este bine pentru ţară, dar că pentru reducerea CAS şeful statului trebuie să se consulte, eventual, cu Parlamentul, nu cu Guvernul, deoarece legea CAS este votată de parlamentari.

Ministrul Muncii, Rovana Plumb, a declarat, joi, că reducerea cu 5 puncte procentuale a CAS la angajator este posibilă şi va intra în vigoare la 1 octombrie, susținând că această măsură nu va afecta fondul de salarii şi fondul de pensii.