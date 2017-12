Ponta: „Nemţii vor face aici o investiţie mare de la zero”

Posibila mare investiţie pe care o firmă din Germania ar urma să o facă în România este una de la zero (greenfield - n.r.), de ea ocupându-se ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură, Dan Şova, a declarat ieri premierul Victor Ponta, fără a da mai multe detalii. Întrebat de ce s-a calificat ţara noastră pentru un asemenea proiect, premierul a explicat: „România este singura ţară stabilă din regiune, din punct de vedere politic, în primul şi în primul rând, pentru că am terminat cu alegerile. Din punct de vedere al regimului fiscal, cota unică de 16% nu s-a schimbat, CAS nu vor creşte, ba chiar vor scădea la un moment dat, pe măsură ce ne permitem asta. În plus, avem o forţă de muncă calificată încă ieftină şi un sistem bancar care a suferit mai puţin decât cele din alte ţări învecinate”, a spus Ponta. Din câte se pare, investiţia într-un „domeniu drag României”, după cum s-a exprimat premierul, va viza industria auto sau a componentelor pentru maşini. (P.N.)