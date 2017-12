Ponta: „Plata restanţelor la Oltchim, o excepţie”

Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, a anunţat Executivul că restanţele salariale ale muncitorilor de la Oltchim au fost achitate şi că fondul de salarii pentru aprilie a fost asigurat, însă premierul Victor Ponta a făcut ieri o precizare importantă - „Este o excepţie. Nu pot fi plătite salarii pentru perioade fără muncă. Erau restanţe adunate în ultimul an, de aproape 60 de zile”. În plus, Guvernul a adoptat ieri şi ordonanţa privind plăţile compensatorii pentru disponibilizaţi, care asigură „stingerea oricărui litigiu de muncă şi pentru viitor”, a completat Vosganian. „Din perspectiva salarială, Oltchim are problemele rezolvate”, a mai spus ministrul Economiei. Totuşi, administratorul judiciar al Oltchim trebuie să afle cum a acumulat fosta conducere datorii de 800 milioane euro, „cu sprijinul unor şefi de sindicat”, a subliniat premierul. În prezent, Oltchim este în insolvenţă. În scurt timp, Ministerul Economiei va începe consultări cu mai mulţi potenţiali investitori, pentru privatizarea combinatului, concomitent cu un program de relansarea a activităţii.