Ponta, prea tânăr pentru Președinție?

17:36:49 / 16 Iulie 2014

Aveti dreptate

Aveti dreptate Dle Iliescu,,dar acum tara ,chiar are nevoie de un presedinte tanar ,,de dl Ponta.Sper in continuare in dl Ponta si sunt sigura ca va fi bine pt toti romani.Mult succes dl Ponta in alegeri :))))))))))))))))))))))))))Traiasca Romania Mare in frunte cu dl presedinte Ponta :))))))))))))))))