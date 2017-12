Ponta, pregătit să reprezinte România la Bruxelles

ÎN COADĂ DE PEŞTE Preşedintele Traian Băsescu şi premierul Victor Ponta n-au ajuns nici ieri la un numitor comun în ceea ce priveşte reprezentarea ţării noastre la Bruxelles, deşi mai este doar o zi până la reuniunea Consiliului European (CoE). Premierul Victor Ponta a declarat că, în cadrul discuţiei de aprox. zece minute pe care a avut-o cu Băsescu luni, înainte de şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, nu a reuşit să îl convingă pe şeful statului să meargă el la Bruxelles. El a precizat că, în calitate de premier, nu are un conflict cu Palatul Cotroceni. \"E un conflict între preşedinte şi Parlament. Eu nu am niciun conflict cu preşedintele pentru că nu am acţionat unilateral, ci am venit în faţa Parlamentului, care a adoptat o anumită declaraţie. Dacă preşedintele consideră că este într-un conflict cu Parlamentul, Curtea Constituţională (CC) poate să-şi spună punctul de vedere\", a spus Ponta, referindu-se la demersul lui Băsescu de a sesiza CC privind reprezentarea României la CoE. Judecătorii CC vor discuta astăzi sesizarea şefului statului şi probabil vor oferi un răspuns solicitării sale.

SUBIECTE CE ŢIN DE EXECUTIV Ponta a reiterat că pe agenda reuniunii CoE figurează subiecte care ţin de \"ceea ce trebuie să facă Executivul\". \"Joi şi vineri, pe agenda CoE, sunt două subiecte: primul este legat de măsurile de creştere economică şi creare de locuri de muncă. (...) Al doilea este legat de (...) cadrul financiar multianual 2014-2020. Este foarte posibil - la nivel informal - să se discute şi ultimele detalii referitoare la intrarea noastră şi a Bulgariei în Schengen. Îmi doresc ca poziţia noastră exprimată acolo să fie susţinută şi de Parlament şi de preşedinte\", a declarat premierul. În cele două zile de dinaintea reuniunii de la Bruxelles, Guvernul discută documentele primite de la Bruxelles pentru a fi pus la punct mandatul cu care va participa România la această reuniune.