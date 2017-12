Ponta: Proiectul redevenţelor, în dezbatere la începutul anului

Noul proiect privind redevenţele va intra în dezbatere publică la începutul anului viitor, fiind nevoie de un consens politic, nu doar de o decizie a majorităţii, o parte din revenţele încasate urmând să fie transferate, prin viitorul sistem, către autorităţile locale, afirmă premierul Victor Ponta. "Noul proiect intră în dezbatere publică la începutul anului viitor, pentru că este nevoie de consens politic, nu doar de o decizie a majorității. De ce n-am făcut dezbaterea în 2014 ? Ați văzut circul făcut la reducerea CAS (mai întâi moțiune împotriva Guvernului pentru a adopta măsura, apoi moțiune pentru că am adoptat-o! Din partea acelorași oameni, doar pentru că era an electoral). Ar fi fost o dovadă de iresponsabilitate să aducem proiectul în dezbatere în timpul anului electoral", susţine Ponta într-o postare pe Facebook. El arată că, în prezent, este în vigoare o soluție pentru ca statul să încaseze cât mai mult de la companiile mari, şi anume prin taxa specială pe profiturile suplimentare ale companiilor din domeniu, care însemnă două treimi din profitul suplimentar generat de tarifele acestor companii, vărsat la bugetul de stat. Ponta arată că acest mecanism de impozitare este acceptat de către partenerii externi și rămâne în vigoare și anul viitor. "În noul proiect (privind redevenţele - n.r.), care va merge în Parlament, susținem o idee pe care a promovat-o și Klaus Iohannis (asumată în programul său prezidențial). Este vorba despre transferul către autoritățile locale a unei părți din redevențele încasate, pentru ca și comunitățile locale să beneficieze de fonduri suplimentare. Este o idee corectă, pe care am preluat-o în acest an și pe care o includem în noul proiect", adaugă Ponta.