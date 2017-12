Ponta renunţă la raliuri

Liderul PSD, Victor Ponta, a anunţat, vineri, la Iaşi, unde participă la o etapă a Campionatului Naţional de Raliuri, că e ultimul an în care ia parte la astfel de competiţii, motivând că 2012 este an electoral şi nu va mai avea suficient timp liber. „Mai este o singură etapă, la Bacău, după care îi las pe alţii mai tineri şi mai buni decât mine“, a declarat Victor Ponta, care a adăugat că anul viitor e o altă etapă, mult mai puţin plăcută decât asta. „Marea problemă e că dacă câştig cumva, după 2012 urmează etape şi mai rele. În politică nu-i ca la sport, nu se compară“, a afirmat liderul PSD. Victor Ponta a precizat că speră ca în acest an, traseul de la Iaşi să-i poarte noroc, după ce anul trecut maşina în care afla ca şi copilot s-a răsturnat în localitatea ieşeană Cioca Boca.