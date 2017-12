Ponta: „Sâmbătă, la Mamaia, s-a facturat cât în tot sezonul trecut”

Premierul Victor Ponta a declarat în şedinţa de Guvern că a fost informat că la Mamaia s-a facturat doar în ziua de sâmbătă cât s-a facturat în tot sezonul trecut. „Cred că ANAF poate să lucreze mai bine, cred că trebuie să urmărim să nu fie abuzuri, dar principiul e corect şi vreau să continuăm să combatem evaziunea şi să-i convingem pe oameni să se conformeze voluntar la ceea ce este o obligaţie. Am văzut că lucrurile, dincolo de propagandă şi ceartă, merg în direcţia bună. Am fost informat, deşi nu am fost eu prezent, sâmbătă pe litoral la Mamaia s-a facturat cât în tot sezonul trecut. Probabil, ori au fost doar sâmbătă milioanele, miile de oameni de anul trecut, fie de fapt s-a întâmplat altceva şi e un lucru foarte bun şi marea evaziune fiscală combătută prin măsuri pe care nu le vedem la TV ne-a adus un miliard de euro în plus la buget în primele luni. Mica evaziune fiscală reflectă o mentalitate pe care trebuie să o schimbăm, şi-mi asum toate riscurile, că pierdem voturi, că mă critică jurnalişti evazionişti sau politicieni populişti, îmi asum aceste lucruri şi vreau să facem asta”.