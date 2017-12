Ponta se retrage din “războiul hainelor”

Uneori, oricâtă bunăvoinţă am avea, ne împiedicăm de “găurile” din gândirea unora şi altora. Ministrul Turismului, Elena Udrea, cunoscută şi ca “blonda de la Cotroceni”, iubeşte hainele scumpe pe care românul de rând nu şi-ar permite să şi le achiziţioneze chiar dacă ar munci o viaţă. Dar ea e ministru şi are un salariu care îi permite un “ţol” mai festiv. Ca să nu fie luată doar ea în tărbacă, Udrea l-a acuzat pe liderul PSD, Victor Ponta, că poartă pulovere de 600 de euro. În replică, Ponta a postat, ieri, pe blogul său, o parodie ce conţine un colaj de înregistrări video despre vestimentaţia Elenei, realizată de Mihai Bendeac şi Delia. El anunţă că “în aceste condiţii” se retrage “rapid” din “războiul hainelor”, pentru că “sigur câştigă d-na Udrea!”. Disputa dintre cei doi a fost generată de preţul unei rochii purtate de Udrea în urmă cu circa o săptămână, despre care s-a vehiculat că ar fi costat 14.000 de lire sterline, ministrul replicând pe blog că rochia marca Dolce&Gabbana are preţul de catalog de 780 de lire. Ulterior, Udrea a explicat, la o emisiune televizată, că nu are copii şi nici nu colecţionează tablouri, case, nu şi-a schimbat maşina, ci doar îi face plăcere să poarte haine frumoase. E păcat să te risipeşti în poveşti pe care nu le crezi, măcar într-un prim şi nebunesc avânt… Subiectul „rochiei” scumpe care ar fi costat “mai mult decât câştigă într-o lună majoritatea românilor” a ajuns, ieri, şi în mai multe publicaţii americane, care au adus-o în atenţia cititorilor pe Elena Udrea, despre care s-a mai scris că ar avea şi o relaţie nepotrivită cu preşedintele României.