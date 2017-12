Ponta: Situaţia în regiune se deteriorează, se opresc gazele

Premierul Victor Ponta a declarat, astăzi, în debutul şedinţei BPN al PSD, că situaţia în regiune se deteriorează şi că se opresc gazele, el arătând că a discutat dimineață cu ministrul Energiei şi România are rezerve necesare astfel încât pe termen scurt, respectiv şase luni, nu sunt probleme. ”Ne interesează pentru că suntem partidul de guvernământ şi avem obligaţia guvernării. Vedeţi că situaţia în regiune se deteriorează, se opresc gaze. Azi de dimineaţă am stat cu ministrul Energiei şi vreau să dau un semnal de acum, imediat, că pentru România pe termen scurt, şase luni, nu e niciun fel de problemă, avem rezervele necesare”, a spus Ponta. El a arătat că cel mai important lucru în acest moment este ca în toată scena politică să existe stabilitate şi predictibiliate. ”Principala responsabilitate privind stabilitatea se îndreaptă către noi ca fiind partidul cel mai mare din coaliţia de guvernare. Vreau să vă rog pe toţi în toate structurile pe care le reprezentaţi - Parlament, structuri locale, Guvern - să daţi acelaşi mesaj că e o perioadă în care România are nevoie mai mult decât orice de seriozitate şi stabilitate”, a mai spus Ponta.