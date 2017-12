Ponta, victima unei lucrături?

07:34:07 / 12 Iunie 2015

Nicusor are dreptate

Nicusor are perfecta dreptate, fiindca Ponta a dat in justitia basinista, fie cu Rarinca unde favorita lui Basica , Stanciu a bagat sase luni la puscarie o femeie nevinovata sau despre cazul Dragnea, auzi pt. ce , ca a chemat oamenii la vot, si de acum incolo ii va fi fabricat in fiecare saptamana cate un dosar politic, urmatorul va fi ala cu votul din strainatate , ca le-a impiedicat pe curve sa voteze, dar aceleasii Stanciu cu Kovesi nu sau sesizat la votul la secunda de la Paris in 2009 pt. basau.