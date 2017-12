Ponta vrea să reducă numărul ordonanțelor de urgență

Guvernul şi-a propus ca în acest an să adopte mai puţin de 75 ordonanţe de urgenţă, pentru a ajunge la un număr "rezonabil", după ce anul trecut au fost emise 95 astfel de acte normative, dintre care cel puţin 20-25 puteau fi adoptate ca legi dacă erau pregătite din timp, a anunţat premierul Ponta. El a apreciat că cele 95 de ordonanţe de urgenţă adoptate anul trecut reprezintă cu siguranţă cel mai mic număr de astfel de ordonanţe emise de un guvern în ultimii zece ani. Ponta a arătat că, dacă miniştrii lucrau din timp la aceste acte normative şi nu veneau "în ultima secundă", cel puţin 20-25 de ordonanţe puteau fi promovate ca proiecte de legi şi trimise spre dezbatere Parlamentului. În acest context, premierul a arătat că îşi propune ca, în acest an, Guvernul să emită mai puţin de 75 ordonanţe de urgenţă. "Tot mi se pare mult, din cele 95, eu cred că vreo 20 puteau să fie proiecte de legi dacă le lucraţi mai din timp şi nu veneaţi în ultima secundă. Haideţi să ne stabilim, ca obiectiv în 2015, să scădem sub 75 şi, uşor-uşor, să ajungem într-adevăr la un număr rezonabil. Nu cred şi nimeni care a lucrat într-un guvern nu va crede că vreodată n-o să fie nevoie de ordonanţe de urgenţă, toate ţările democratice au această măsură pentru situaţii de urgenţă, dar cred că, din cele 95 pe care le-am adoptat, cel puţin 20-25, dacă le lucraţi din timp, puteau fi proiecte de legi şi mergeau pe calea normală", a spus prim-ministrul. El a adăugat că, în viitor, atunci când miniştrii vor propune ordonanţe, îi va întreba de ce nu este vorba de un proiect de lege şi de ce nu l-au elaborat din timp.