Ponta: „Zvonurile legate de remaniere - tiribombe“

Premierul Victor Ponta a declarat, marţi seară, că nu are intenţia să-şi remanieze echipa guvernamentală. „Sunt nişte tiribombe. Mă amuz când văd cum un post de televiziune dă pe cine crede că ar trebui să remaniez eu. Nu am vorbit despre nicio remaniere. Nu vreau să remaniez pe nimeni. Nu mi se pare că este o chestie cu care te joci, aşa, seara, la televizor. Fiecare ministru are nişte atribuţii, nişte obiective concrete de îndeplinit. Eu nu schimb miniştrii pentru că nu am dormit bine noaptea sau nu m-am odihnit în vacanţa de Paşte “, a declarat Ponta, într-o intervenţie, la un post tv. Întrebat dacă este mulţumit de miniştrii săi, premierul a răspuns că nu vrea să le reproşeze nimic, în public. „După cum s-a văzut în acest an, nu îmi exprim public criticile sau supărările la adresa vreunui ministru. În particular o fac foarte des“, a mai spus Ponta. Prin urmare, el a spus că nici de acum înainte nu va fi auzit spunând care ministru îi place mai mult sau mai puţin. Fiecare are o fişă a postului, are nişte obiective concrete. Ponta a explicat că, dacă va fi cazul, la un moment dat, vreunul dintre ei, dintr-un motiv sau altul, de remaniat, va discuta întâi în Coaliţie, după care îi va propune preşedintelui, dar a întărit ideea conform căreia nu s-a pus nicio secundă problema remanierii. „Vă daţi seama că nu am stat de Paşte să fac păpuşi cu miniştri în care să bag ace înroşite în foc. O să schimb miniştri când unul dintre ei are vreo problemă personală sau ratează un obiectiv important. După 9 decembrie, singurul ministru care a plecat din Guvern a fost Mona Pivniceru, care a fost promovată“, a precizat Ponta.