Ponta și Băsescu au discutat doar o dată despre grațieri

După ultimele scandaluri legate de persoane publice care au primit pedepse dure cu închisoarea, a plouat cu cereri de grațiere mai mult sau mai puțin oficiale. Iar discuțiile despre cine merită și cine nu merită să fie grațiat sunt interminabile. În acest context, premierul Victor Ponta a ținut să precizeze că a avut o singură discuție cu președintele pe marginea acestui subiect. „Despre grațieri am avut o discuție cu președintele Traian Băsescu, o singură dată despre cazul Gică Popescu. Am spus: „domnule președinte, dacă dumneavoastră ați fi de acord, eu am vorbit cu ministrul Justiției și avizul ar fi favorabil, pozitiv“ (...) Mi-a zis: „nu, orice aviz îmi dați voi respinge“”, a declarat Ponta despre singura discuție pe care a avut-o cu președintele Băsescu în legătură cu grațierile. Tot despre acest subiect, premierul a mai spus că a contrasemnat un singur decret de grațiere, în cazul femeii care avea mulți copii și fusese închisă pentru furt calificat, după ce furase niște flori de pe domeniul public, ca să le vândă.