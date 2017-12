Ponta: ”Toată lumea caută IT-işti şi nu avem absolvenţi destui”

Piața muncii cere specialiști IT, însă universitățile nu scot suficienți absolvenți pentru a acoperi cererea companiilor, susține premierul Victor Ponta. Șeful Guvernului a solicitat ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, să discute cu rectorii universităților pentru a găsi o soluție pentru rezolvarea problemei și suplimentarea numărului de locuri pentru studii în domeniul IT. Ponta a arătat că în prezent sunt pregătiți tineri în meserii precum cea de metalurgist, care nu mai sunt cerute pe piața muncii. ”La cererea tuturor companiilor din IT, vă rog să găsiţi o soluţie să avem mai multe locuri la facultățile de IT. Degeaba producem metalurgişti şi tot felul de alte meserii pe care nu le mai caută nimeni. Toată lumea caută IT-işti şi nu avem absolvenţi destui”, i-a spus Ponta ministrului, în şedinţa de guvern de ieri. ”Vă rog să vă întâlniţi cu rectorii şi să găsim o soluţie pentru acest domeniu care suferă deja de lipsă de oameni pregătiţi”, a continuat Ponta. În România, domeniul IT este unul privilegiat. Companiile au parte de scutiri fiscale pentru angajaţi şi nu numai. La Universitatea ”Ovidius” din Constanța sunt scoase la concurs în sesiunea iulie 2015 aproximativ 500 de locuri la studii de licență și masterat la specializări în domeniul informaticii, în cadrul Facultății de Matematică și Informatică. Astfel, 110 tineri se pot forma în cadrul specializării Matematică-informatică, 150 de studenți se pot specializa în domeniul Informatică și alte 60 de locuri sunt disponibile la specializarea Computer Science, cu predare în limba engleză. Pentru studii masterale de 2 ani, în sesiunea iulie 2015 sunt disponibile 80 de locuri la cele două specializări din domeniul Informatică.