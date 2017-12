Ponta:Noul şef SIE trebuie propus de viitorul preşedinte

Preşedintele Traian Băsescu nu are niciun fel de legitimitate să mai propună ceva, astfel că noul şef al Serviciului de Informaţii Externe (SIE) trebuie propus Parlamentului de către viitorul preşedinte al ţării, a declarat liderul PSD, premierul Victor Ponta. "Noul preşedinte, în decembrie, va propune majorităţii parlamentare - pentru că e nevoie de un vot al Parlamentului - un nou şef de Serviciu de Informaţii Externe. Deocamdată, primul adjunct are toată competenţa şi atribuţiile necesare pentru ca încă două luni, sau cât mai durează, cât mai are domnul Băsescu, vreo două luni, să conducă foarte bine", a spus Ponta. El a adăugat că adjunctul directorului SIE, care asigură conducerea serviciului în această perioadă, este o persoană cu experienţă şi a mai condus instituţia ca interimar în 2006. IeriTeodor Meleșcanu a demisionat din funcția de director al SIE. Generalul Silviu Predoiu, adjunct al directorului Serviciului de Informaţii Externe, asigură conducerea Serviciului după demisia din funcţie a directorului Teodor Meleşcanu, conform unui comunicat al SIE, postat pe site-ul instituţiei. Generalul Predoiu este adjunct al directorului SIE din 2005.