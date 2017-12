Poponeaţă, în calitatea sa de politician pârât, susţine sus şi tare că este un personaj multilateral dezvoltat. În materie de religie, are anumite principii după care se ghidează. De pildă, dumnealui e convins că bătaia este ruptă din rai. Ca personalitate, este greu de descris şi de analizat. Practic, gândeşte şi acţionează numai cu partea dorsală. Cum s-ar spune, ca să nu fiu dur, cu fundul. Cu alte cuvinte, poponeaţa reprezintă elementul său forte în calitate de încasator desăvârşit. Esenţa existenţei sale politice o reprezintă bătăiţa, chiar dacă ea nu este ruptă întotdeauna din rai, pentru că se mai întâmplă să intre pe fir şi diverşi păcătoşi. Lui Poponeaţă îi place să fie flocăit după conceptele materialist dialectice. În materie de bătăiţă la poponeaţă este ferm în concepţii şi declaraţii, consecvent cu opiniile sale personale. De aceea, şutul în fund, atât de mult invocat în politică, a fost reactivat ca principal mijloc de promovare a unor cadre. De când a fost pus pe tapet acest principiu de bază, tot mai mulţi politicieni îşi pun fundul la bătaie. Dă, bre, nu te opri! Pentru Poponeaţă, fundul reprezintă mai mult decât o simplă pârghie de promovare, partea dorsală fiind confundată adesea cu cantitatea infimă de creier repartizată. Poponeaţă se dă în vânt după şefii care ştiu să-şi calce subalternii în picioare. Practic, atunci când este cuprins de o adâncă efervescenţă creatoare, caută bătaia cu lumânarea. Îi place să fie urecheat. Se apleacă după orice piedică. Dacă nu este băgat în seamă, se dă singur cu fundul de duşumelile marilor cancelarii. Ca să o încaseze sigur, se vâră acolo unde nu-i fierbe oala. Ştie să provoace întotdeauna diversiuni care să-l transforme în ciuca bătăilor. Poponeaţă are o faţă care cere bătaie din start. Cum să spun, uneori, în funcţie de cota la care a urcat criza politică, nici nu trebuie să deschidă gura. Poponeaţă se întoarce întotdeauna la “naşul” său de suflet, adică, precizez, la cel căruia îi ştie de frică. O să râdeţi, dar, după cum am constatat, în politică, mai nou, se acţionează şi de frică… Chiar dacă este tăvălit până la desfiinţare, fiind compromis definitiv, dumnealui nu se lasă până nu se bagă, cum se zice pe la noi, în fundul calului. Ca oricărui parvenit din politichia noastră, şi lui Poponeaţă îi plac promovările spumoase şi salturile peste rând. Nu contează în ce condiţii. Deşi i s-a spus adeseori că nu face bine ceea ce face, dumnealui nu refuză niciun compromis. Poponeaţă se visează şef pe viaţă. Ca să-şi vadă visul cu ochii, a adoptat tactica idioată a capului plecat până îi dă borşul pe nas. Cu bucile bătătorite de bătăiţa pe care a primit-o în ultima vreme, Poponeaţă priveşte doar în trecut. Existenţa lui este strâns legată de anii în care o fura metodic în fiecare zi de la unul dintre adversarii săi politici. Câteodată, cuprins de o adâncă nostalgie, tânjeşte după perioada în care funcţiona pe post de preş. Ca preş politic, i-au fost satisfăcute toate ambiţiile în materie de căutat cu lumânarea. Poponeaţă este prototipul nou al lui Hopa-Mitică. Dai în el şi se ridică…