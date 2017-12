Poporul lui Diaconescu devine conservator peste noapte

Peste 600 de membri PP-DD din 23 de organizații comunale din județul Bihor au devenit conservatori „peste noapte”. Anunțul a fost făcut ieri de președintele PC Bihor, Traian Bodea. Acesta a mai spus că printre cei pe care i-a primit în partid se află și membrii PP-DD din Popești, localitate condusă de sigurul primar PP-DD din Bihor, Dorin Curtean. „Am trecut cu toată organizaţia PP-DD la PC. Singura menţiune este că eu, personal, nu m-am înscris oficial, ca să nu pierd mandatul de primar, dar am desemnat un coleg să conducă organizaţia locală a PC şi vă spun de pe acuma că vrem să facem la Popeşti cea mai puternică organizaţie de partid, cu 2.000 de membri”, a explicat Curtean schimbarea culorii politice a organizației sale. Pe de altă parte, președintele PP-DD Bihor, Alina Popa, a spus că nu are cunoștință de „exodul” colegilor săi și nici nu știe de membri care să-și fi dat demisia. „La noi nu s-au desfiinţat organizaţii locale, toţi consilierii de la PP-DD îşi văd de treabă, sunt în funcţii. Nu am avut solicitări de a pleca în altă parte. Partidul Poporului supravieţuieşte şi se va dezvolta de acum încolo. Noi nu schimbăm linia, ci suntem cu domnul Dan Diaconescu”, a afirmat Alina Popa. Totodată, ea a precizat că Dorin Curtean era oricum suspendat din partid.