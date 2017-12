„Poporul ungar nu are motive să celebreze 1 Decembrie“

Șeful diplomației de la Budapesta a ținut să facă, o dată în plus, dovada... abilităților sale profesionale chiar de Ziua Națională a României. ”Poporul Ungariei nu are niciun motiv să celebreze 1 Decembrie”, a afirmat ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, interzicându-le, în acest context, diplomaţilor ungari din România să participe la manifestările de Ziua Naţională, relatează cotidianul ”Hungary Today”. ”Dat fiind că poporul ungar nu are niciun motiv să celebreze 1 Decembrie, Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului le interzice tuturor angajaţilor să participe la manifestările de celebrare a Zilei Naţionale a României”, a declarat Péter Szijjártó, conform site-ului HVG.hu. Site-ul HVG.hu şi cotidianul „Hungary Today“ notează că, ”pentru români, ziua de 1 Decembrie este o sărbătoare naţională majoră, în timp ce, pentru unguri, reprezintă una dintre cele mai tragice zile din istoria naţiunii, din cauza pierderii Transilvaniei”.

La rândul său, premierul Viktor Orban a declarat că ”România restricționează folosirea simbolurilor etnice maghiare și duce o campanie împotriva liderilor etnici, sub pretextul luptei anticorupție”. Șeful Guvernului de la Budapesta a îndemnat etnicii maghiari să participe la alegeri, pentru a asigura o reprezentare solidă în Parlamentul României. Într-un discurs susținut cu ocazia unei sesiuni plenare a Conferinţei Permanente Ungare de la Budapesta, Orban a afirmat că regretă faptul că alte state din regiune nu au atins așteptările privind promovarea drepturilor minorităților după aderarea la UE. Liderul ungar a mai declarat că cea mai mare realizare a guvernării sale este ”unificarea națiunii”, completată de cooperarea cu etnicii maghiari din statele vecine. ”La 100 de ani după dictatul de la Trianon, componentele națiunii ungare s-au regăsit, iar cooperarea a devenit un lucru de rutină”, a adăugat Orban. Premierul ungar a mai declarat că ”lumea occidentală se află cuprinsă de haos intelectual, iar elita liberală de stânga tot nu percepe realitatea din spatele socialismului sau comunismului. Din acest motiv, mulți de la Bruxelles nu înțeleg motivele pentru Brexit sau victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA. Nu sunt prea dificil de sesizat similarităţile între aceste evoluții și schimbările petrecute în Ungaria, după anul 2010”. Orban a concluzionat că ”Ungaria a devenit parte a echipei victorioase, iar politicile sale au devenit politicile învingătorilor”.