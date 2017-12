Dacă nu aţi auzit aşa ceva până acum, ei bine... în România se poate pune poprire pe indemnizaţiile copiilor instituţionalizaţi. Cu alte cuvinte, în ţara noastră superbă este posibil ca un copil să fie lăsat fără hrană, îmbrăcăminte, fără dreptul de a trăi, doar pentru că nişte cuvinte nu au fost interpretate cum trebuie de către angajaţii unei unităţi bancare. Cazul concret este cel al Asociaţiei Fair Play, un centru de plasament din Constanţa în care şi-au găsit casă, de-a lungul anilor, sute de copii. Până anul trecut nu au fost probleme, însă acestea au apărut în momentul în care ANAF şi RADET Constanţa au decis să pună poprire pe conturile Organizaţiei pentru nişte datorii care până atunci fuseseră, ani la rând, reeşalonate în aşa fel încât, de la un an la altul, acestea erau plătite. Este drept că datoriile sunt datorii şi trebuie achitate. Însă, dacă aprofundăm, ne dăm seama că în conturile ONG-ului intrau bani ce aveau ca destinaţie întreţinerea copiilor: hrană, îmbrăcăminte şi alte cheltuieli similare. Mai mult decât atât, banii erau viraţi în acest cont de Primăria Constanţa şi de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS), care îi trimiteau cu destinaţie precisă: „subvenţie pentru asigurarea de servicii sociale acordate pentru găzduire, asistenţă, educare“ şi lista ar putea continua, respectiv „alocaţii pentru copiii lipsiţi temporar sau permanent de ocrotirea părinţilor“. Ce spune legea? Că alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav (...) şi alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.

CUVINTE... Aici intervine rolul băncii - Intesa San Paolo Bank. Instituţia bancară a pus poprire pe cont în aşa fel încât, din decembrie şi până luna aceasta, Organizaţia nu a putut intra în posesia banilor. E drept că acest lucru a fost realizat în contextul în care legislaţia spune că orice ban ce intră în contul instituţiei căreia i s-au blocat conturile trebuie să se îndrepte către organismul care a solicitat recuperarea datoriei. Nu pe banii destinaţi copiilor, am putea adăuga. „S-a ajuns în această situaţie pentru că în convenţia încheiată între Primărie şi noi nu erau specificate cuvintele „alocaţie“ sau „indemnizaţie“ şi mi s-a cerut, după două luni în care nu am avut acces la niciun ban, ca Primăria să modifice în acord acele cuvinte. Nu am văzut relevanţa, în condiţiile în care este explicat clar că acea subvenţie este destinată întreţinerii acelor copii şi noi nu avem alţi bani pentru hrana lor. Din cauza acestei situaţii, în ultima lună, angajatele Asociaţiei au cumpărat mâncare pentru copii din banii lor“, a declarat preşedintele Fair Play, Paula Cioceanu. Pe de altă parte, reprezentanţii Intesa San Paolo Bank spun că „banca a tratat soldul clientului în conformitate cu prevederile legale“, exprimare care nu ne prea lămureşte, căci prevederile, în acest caz, sunt interpretabile. După demersul reporterilor „Telegraf”, banii care au intrat în contul Asociaţiei din partea AJPIS au putut fi ridicaţi de reprezentantul Fair Play. Urmează ca astăzi să vedem ce se va întâmpla şi cu banii care au fost viraţi fundaţiei din partea Primăriei Constanţa.