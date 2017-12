Populaţia hispanică, mai predispusă la diabet

Mexicanii şi nativii latino-americani sunt predispuşi unui risc mai crescut de a se îmbolnăvi de diabet din cauza mutaţiei unei gene transmise de la oamenii de Neanderthal. O echipă internaţională de cercetători s-a concentrat asupra diabetului de tipul 2, cea mai comună formă a acestei boli, formă ce reprezintă 90% până la 95% din cazurile de diabet de la oameni. În cazul diabetului de tipul 2, organismul fie nu generează suficientă insulină, fie propriile celule ignoră acest hormon. Insulina este un hormon pe care organismul îl foloseşte pentru a putea sintetiza energia din zahăr. Cercetătorii au investigat baza genetică a diabetului de tip 2 în populaţia mexicană şi în cadrul altor populaţii latino-americane, în rândul cărora această maladie este de două ori mai răspândită decât în cazul populaţiei albe non-hispanice din SUA.

Echipa de cercetători, cunoscută drept Slim Initiative in Genomic Medicine for the Americas (SIGMA) Type 2 Diabetes Consortium, a realizat cel mai mare şi mai complet studiu genetic cu privire la diabetul de tip 2 în rândul populaţiei mexicane şi latino-americane. Acest lucru a implicat analiza genomului a peste 8.200 de mexicani şi alţi subiecţi latino-americani, dintre care peste 3.800 de subiecţi bolnavi de diabet de tipul 2 şi peste 4.300 fără această maladie.

Oamenii de ştiinţă au identificat astfel o genă de risc pentru apariţia diabetului de tipul 2, genă denumită SLC16A11 şi care a trecut neobservată în studiile anterioare. Oamenii care sunt purtători ai unei mutaţii a acestei gene, ce este activă în ficat, sunt predispuşi unui risc cu 25% mai ridicat de a se îmbolnăvi de diabet de tipul 2 decât restul oamenilor. Mai mult decât atât, oamenii care au moştenit copii ale acestei mutaţii genetice de la ambii părinţi întâmpină un risc cu 50% mai ridicat de apariţie a acestei boli. Versiunea de risc a acestei gene este prezentă la până la 50% dintre persoanele cu descendenţă amerindiană, inclusiv la latino-americani. Faptul că această mutaţie genetică este mai răspândită în rândul latino-americanilor poate explica de ce în rândul acestei populaţii rata de îmbolnăvire de diabet este cu 20% mai ridicată. Deşi această mutaţie genetică este comună în rândul oamenilor cu descendenţă amerindiană şi se regăseşte şi la aproximativ 20% dintre asiatici, este foarte rară în rândul europenilor, numai 2%, şi cvasi-inexistentă în rândul africanilor. Această situaţie este oarecum ciudată, în contextul în care omul modern a apărut în Africa şi, astfel, aproape toate variaţiile genetice comune pot fi regăsite la populaţiile africane.

Pentru a explica această situaţie, cercetătorii au apelat la examinarea unor mostre de ADN uman antic şi au ajuns la concluzia că această mutaţie genetică este aparent moştenită de la oamenii de Neanderthal, cele mai apropiate ”rude” dispărute ale oamenilor moderni. O serie de analize recente ale ADN-ului de neanderthalieni au dezvăluit faptul că existau încrucişări între Homo sapiens şi Homo neanderthalensis. Conform secvenţierilor genomului de Neanderthal, între 1,5% şi 2,1% din ADN-ul omului modern este de origine neanderthaliană. În cazul oamenilor de origine africană, genele de origine neanderthaliene sunt extrem de rare. În concluzie, cercetătorii au arătat că diabetul de tipul 2 este o maladie complexă, influenţată de multiple gene, de mediu şi de comportament. Aceste descoperiri pot deschide noi căi pentru a înţelege mai bine această maladie şi pot duce la apariţia unor noi tratamente.