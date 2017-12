Populaţia României creşte!

După ani întregi în care populaţia României a scăzut dramatic, în raport invers cu tendinţa mondială, problemele demografice încep să se mai amelioreze. Pe lîngă faptul că autorităţile se aşteaptă ca sute de mii de români plecaţi la muncă în străinătate să revină cît mai curînd pe meleagurile natale, sporul natural din ultima perioadă compensează oarecum pierderile. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), populaţia României a avut o tendinţă de creştere şi în septembrie, datorită sporului natural pozitiv de 1.200 de persoane. Statisticile arată că rata natalităţii a crescut astfel la 11,5 nou-născuţi la mia de locuitori, de la valoarea de 10,4 în luna august, iar numărul total al naşterilor a fost de 20.227. În acelaşi timp, numărul persoanelor care au decedat în septembrie a fost de 18.981, cu 260 mai multe decît în luna august, rata mortalităţii urcînd de la 10,3 decedaţi la mia de locuitori pînă la 10,8 decedaţi la mie. Rata mortalităţii infantile a înregistrat o scădere faţă de luna precedentă, de la 10,6 la mie pînă la 9,3 copii sub un an decedaţi la mia de nou-născuţi în luna septembrie. Raportat la luna similară a anului anterior, rata mortalităţii infantile a scăzut de la 11,4 decedaţi sub un an la mia de nou-născuţi. De asemenea, numărul de căsătorii înregistrate la oficiile de stare civilă a fost de 18.331 în septembrie, ceea ce corespunde unei rate a nupţialităţii de 10,4 căsătorii la mia de locuitori. În luna a noua din 2008, prin hotărîri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 2.225 de divorţuri, în scădere cu 838 de cazuri faţă de luna august, iar rata divorţialităţii a coborît de la 1,68 de divorţuri la mia de locuitori în august pînă la 1,26 de divorţuri la mie în septembrie. Numărul de divorţuri a fost mai mic cu 282 de cazuri decît în septembrie 2007, cînd se înregistrase o rată a de 1,42 la mia de locuitori.