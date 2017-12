Populaţia României, în cădere liberă

Populaţia României a înregistrat un spor natural negativ în iulie - numărul deceselor l-a depăşit pe cel al naşterilor cu 3.984. Potrivit datelor publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS), în iulie s-au născut 18.728 de copii (10,3 născuţi vii la 1.000 de locuitori), cu 2.779 mai mulţi decât în iunie, în timp ce numărul deceselor a fost de 20.934 (11,6 decedaţi la 1.000 locuitori), cu 1.001 decedaţi mai puţini decât în luna precedentă. Datele furnizate de INS arată că, faţă de iulie 2011, numărul născuţilor vii a scăzut cu 66, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 1.581. „În cea de-a şaptea lună din 2012, numărul copiilor cu vârstă de sub un an care au decedat a fost de 125 (6,7 copii sub un an la 1.000 de născuţi vii), rata fiind în scădere faţă de luna iunie, când a fost de 9,5 copii sub un an la 1.000 de născuţi vii”, precizează INS. Aceeaşi sursă arată că, la oficiile de stare civilă, s-au înregistrat, în iulie, 14.816 căsătorii (8,2 căsătorii la 1.000 de locuitori), iar numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive a fost de 2.308 (1,27 divorţuri la 1.000 de locuitori), cu 323 mai puţine decât în iunie.