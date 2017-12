Populaţia României, în scădere

Un raport al Institutului Naţional de Statistică relevă că, în noiembrie 2012, populaţia României a scăzut cu 4.571 de persoane. Pe de altă parte, în aceeaşi lună s-au născut 15.670 de copii, mai mulţi cu aproape 3.000 decât în octombrie. În aceeaşi lună au decedat peste 20.000 de persoane, cu aproape 400 mai puţine decât în luna precedentă. „Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat în noiembrie a fost de 162 (10,3 copii sub un an la 1.000 de născuţi-vii), rata fiind în creştere faţă de octombrie, când a fost de 9,6 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii”, se precizează în comunicatul de presă al INS. În aceeaşi perioadă, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 5.308 căsătorii, cu 4.958 mai puţine decât în octombrie, iar numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii 202/2010 a fost de 2.502, cu 130 mai multe decât în luna precedentă. Pe de altă parte, în noiembrie 2012 au fost încheiate cu 457 mai multe căsătorii faţă de aceeaşi lună a anului trecut, iar numărul divorţurilor a fost în scădere, fiind pronunţate cu 888 mai puţine. Comparativ cu noiembrie 2011, numărul născuţilor-vii a fost mai mare cu 85, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mic cu 834.