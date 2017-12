Populaţia României, în scădere

Procesul de depopulare a României este în plină desfăşurare, în luna octombrie numărul românilor scăzând cu 4.630 de persoane, aproape dublu faţă de numărul înregistrat în octombrie 2009, potrivit datelor furnizate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). În luna octombrie s-au născut 17.018 copii (9,4 născuţi-vii la 1.000 de locuitori) cu 1.464 mai puţini decât în septembrie, în timp ce numărul persoanelor care au decedat a fost de 21.648 (11,9 decedaţi la 1.000 de locuitori), cu 2.664 mai multe decât în luna septembrie. Comparativ cu aceeaşi perioadă a lui 2009, numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 2.202. \"Excedentul numărului decedaţilor faţă de numărul născuţilor-vii a determinat scăderea numărului populaţiei în luna octombrie cu 4.630 de persoane, în timp ce în luna septembrie a scăzut cu 502 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna octombrie a fost de 154 (9,0 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii, rata fiind în uşoară creştere faţă de luna septembrie, când a fost de 8,9 copii sub un an la 1000 născuţi-vii)\", se arată într-un comunicat al INS. Românii nu se mai înghesuie nici să se mai căsătorească, conform datelor INS, care arată că la oficiile de stare civilă s-au înregistrat în luna octombrie 11.912 căsătorii (6,5 căsătorii la 1.000 de locuitori), în scădere cu 3.988 faţă de septembrie. De asemenea, se înregistrează o scădere şi a numărului divorţurilor, conform trendului de hibernare a naţiunii. În octombrie s-au pronunţat, prin hotărâri judecătoreşti definitive, 1.930 de divorţuri (1,06 divorţuri la 1.000 de locuitori), cu 41 mai puţine decât în luna anterioară.