Populaţia României, în scădere

Populaţia României a scăzut în luna iulie faţă de iunie cu peste 1.157 de persoane, din cauza sporului natural negativ, potrivit datelor furnizate, ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS). În luna iulie s-au născut 19.029 de copii (10 născuţi-vii la o mie de locuitori), cu 286 mai puţini decât în iunie. Numărul persoanelor care au decedat în luna iulie a fost de 20.186 (11,1 decedaţi la o mie de locuitori), cu 448 mai puţin decât în ianuarie. \"Excedentul numărului decedaţilor faţă de numărul născuţilor-vii - spor natural negativ - a determinat scăderea numărului populaţiei în luna iulie cu 1.157 persoane, în timp ce în luna iunie a scăzut cu 1.891 de persoane\", arată INS într-un comunicat de presă. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna iulie a fost de 183 (9,6 copii sub un an la o mie de născuţi-vii), în creştere faţă de iunie (8,2 copii sub un an la o mie născuţi-vii ). La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în iulie 18.546 de căsătorii (10,2 căsătorii la o mie de locuitori), în creştere cu 12.513 faţă de luna precedentă. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 2.330 de divorţuri, cu 763 mai puţine decât în luna iunie. Numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 2.280 în iulie 2010 faţă de aceeaşi lună din 2009. Totodată, numărul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 592 faţă de iulie 2009. În iulie 2010 numărul populaţiei a scăzut cu 1.157 de persoane, în timp ce în luna iulie 2009 a scăzut cu 1.715 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în iulie 2010 a fost mai mare cu doi faţă de perioada similară a anului trecut. Totodată, numărul căsătoriilor a fost în iulie 2010 cu 119 mai mic decât în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat cu 527 divorţuri mai multe în luna iulie 2010 decât în luna iulie 2009.