Populaţia României, în scădere

Populaţia României a scăzut cu 1.891 de persoane în iunie faţă de luna anterioară, din cauza sporului natural negativ, a informat, ieri, Institutul Naţional de Statistică (INS). În luna iunie s-au născut 18.743 copii (10,6 născuţi-vii la 1000 locuitori), cu 2.667 mai mulţi decât în luna mai. Numărul persoanelor care au decedat în luna iunie a fost de 20.634 (11,7 decedaţi la 1000 locuitori), cu 623 decedaţi mai puţini decât în luna mai. Excedentul numărului decedaţilor faţă de numărul născuţilor-vii – sporul natural negativ – a dus la scăderea numărului populaţiei în luna iunie cu 1.891 persoane, în timp ce în luna mai a scăzut cu 5.181 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna iunie a fost de 153 (8,2 copii sub un an la 1000 născuţi-vii), în creştere faţă de luna mai. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în luna iunie 6.033 căsătorii, în scădere cu 4.975 căsătorii comparativ cu luna precedentă. Instanţele au pronunţat 3.093 de divorţuri, cu 164 mai multe decât în luna mai. Comparativ cu iunie 2009, în iunie 2010 numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 151, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 1.369. În iunie 2010 numărul populaţiei a scăzut cu 1.891 persoane, în timp ce în iunie 2009 a scăzut cu 371 persoane. Numărul căsătoriilor a fost în luna iunie 2010 cu 5.169 mai mic decât în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat cu 87 divorţuri mai puţine în luna iunie 2010 decât în luna iunie 2009.