Populaţia României, încotro?

De la an la an românii sînt tot mai puţini. Plecînd de la momentul 1990, cînd România se mîndrea cu cele peste 23 de milioane de locuitori, anii grei ai economiei de tranziţie şi-au pus puternic amprenta asupra evoluţiei demografice. Migraţia masivă către ţările mai bogate din vestul Europei, mortalitatea şi reducerea dramatică a natalităţii au făcut ca, în mai puţin de două decenii, România să scadă sub 22 milioane de locuitori. Dar cum studiile nu sînt deloc blînde cu factorul demografic, specialiştii susţin că în următorii 40 de ani România ar putea ajunge la doar 17 milioane de locuitori! Chiar dacă românii s-au căsătorit în număr mare în ultimii ani, puţini au fost cei care s-au decis să devină şi părinţi. Este concluzia specialiştilor Institutului Naţional de Statistică (INS), care apreciază că populaţia României a continuat şi în 2008 tendinţa de scădere din ultimii ani, ajungînd la 21,5 milioane persoane la 31 decembrie, cu 0,14% mai puţin decît în 2007. Reprezentanţii INS pun acest trend descendent pe seama numărului prea mare de decese comparativ cu numărul de nou-născuţi. Astfel, anul trecut s-au născut 222.700 de copii, cu 8.000 mai mult decît în 2007, însă au fost înregistrate 253.200 decese, cu 1.200 mai multe decît în 2007. În aceste condiţii, rata mortalităţii generale a crescut pînă la la 11,8 decese la 1.000 locuitori. Totodată, sporul natural a fost de -30.400 persoane faţă de -37.200 persoane în 2007. Tot în 2008, căsătoriile s-au diminuat cu 40.100 faţă de 2007 (doar 149.200), astfel că rata nupţialităţii a fost de 6,9 căsătorii la 1.000 locuitori. Potrivit INS, numărul mare de căsătorii din anul 2007 a avut la bază adoptarea legii 396 /2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei. În 2008, s-au mai pronunţat 33.500 divorţuri, cu 2.800 de cazuri mai puţin decît în 2007, rata divorţialităţii ajungînd la 1,56 la 1.000 locuitori.