Populațiile de iepuri din Australia, ucise cu morcovi contaminați cu un virus letal

Un virus creat pentru controlul biologic al dăunătorilor, RHDV1 K5, va fi eliberat în peste 600 de zone din Australia, pentru a reduce efectivele de iepuri sălbatici. Acest calicivirus creat în Coreea de Sud este primul virus eliberat în ultimele două decenii pe acest continent pentru a extermina o parte din populația de iepuri, dăunătorul numărul 1, informează ediția australiană a „Daily Telegraph“.

Iepurii sălbatici, al căror număr s-a înmulțit în ultima perioadă, amenință speciile aflate în pericol de dispariție și cauzează daune de peste 200 de milioane de dolari pe an în agricultură. Autoritățile din cadrul Department of Primary Industries au amplasat morcovi fără virus în zonele cu o populație mare de iepuri pentru a atrage aceste exemplare, iar în această săptămână angajații instituției se întorc în aceste zone pentru a plasa morcovi impregnați cu virusul letal. După ce iepurii vor fi infectați, boala se va răspândi în corp, la fel ca în cazul contaminării cu orice alt virus, mai arată sursa citată.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Local Land Services Riverina, Michael Leane, fermierii din zona pe care serviciul său o are sub supraveghere, ce se întinde de la Snowy Mountains până la Hay Plains, au cheltuit până la 60.000 de dolari pentru controlul invaziei iepurilor. "Am zburat deasupra unei regiuni și se putea vedea unde iepurii produseseră pagube (...) afectând producția agricolă și biodiversitatea", a spus acesta. "Eliberarea acestui virus înseamnă că proprietarii de teren pot face din nou investiții în afacerile lor", a completat el. Viceprim-ministrul Barnaby Joyce a declarat că iepurii reprezintă o amenințare semnificativă la adresa biodiversității, afectând 304 specii de plante și de animale endemice, în pericol de dispariție. Acesta a precizat că înaintea introducerii, în 1950, a virusului myxoma, primul agent pentru controlul biologic al dăunătorilor, impactul iepurilor era unul devastator, ducând chiar la abandonarea unor ferme. În 1996, combinația de virus myxoma și calicivirus a limitat populațiile de iepuri sălbatici la circa 15% din numărul lor potențial. Însă, după cum a precizat oficialul, adaptarea sistemului imunitar al acestor animale a făcut ca această problemă să revină.

Conform ministrului industriilor primare, Niall Blair, iepurii sunt recunoscuți pentru capacitatea lor formidabilă de reproducție, două exemplare putându-se multiplica la 200 în doar doi ani. "După încă doi ani, populația lor poate exploda la 40.000", a precizat acesta, adăugând că guvernul australian este hotărât să gestioneze impactul acestor animale.

Potrivit abc.net.au, virusul a fost testat timp de un deceniu de oamenii de știință în cadrul proiectului RHD Boost Project. În urma acestei inițiative, cercetătorii speră că populația de iepuri va fi redusă cu circa 20%. "Este o boală hemoragică, însă omoară iepurii mai repede decât am reușit până acum", a declarat dr. Tarnya Cox, conducătoarea "RHD Boost Project". "Vrem să ne asigurăm că orice folosim este (o metodă - n.r.) umană și acționează cât de repede posibil, de aceea am ales K5, pentru că e rapid", a precizat aceasta. Proprietarii de animale de companie și de iepuri crescuți pentru concursuri au fost îndemnați să își vaccineze animalele împotriva acestui virus.