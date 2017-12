POR, primul program european cu absorbţie 100%

Ministrul Administraţiei Publice, vicepremierul Liviu Dragnea a participat, ieri, la ceremonialul de resfinţire a bisericii din Potlogi, ctitorie a voievodului martir Constantin Brâncoveanu. Biserica a fost recent restaurată cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Profitând de moment, Dragnea a arătat că POR va fi primul program european cu absorbţie de 100% la finalul perioadei de programare, respectiv 2015. „Deja am depăşit 50%. Este cel mai înaintat program şi am limpezit toate procedurile, am simplificat toate procedurile. Avem sprijin complet pentru toţi beneficiarii şi oriunde apare o problemă intervenim împreună cu preşedinţii de consilii judeţene, cu primarii“, a afirmat ministrul.