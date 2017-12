Porcul asomat, şansa fermierului de a concura mall-urile

Dacă până în primăvara lui 2009, timp de doi ani, s-a încercat trecerea la sacrificarea cu asomare prealabilă a animalelor, conform normelor europene, la aproape un an şi jumătate după reuşita legislativă, punctele de sacrificare din fiecare comună nu sunt încă puse la punct. Realitatea din teren a fost observată şi de ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără. \"Vom reglementa punctele de sacrificare din fiecare comună. Am vrea să revigorăm târgurile de animale cu măsuri de protecţie şi de siguranţă a sănătăţii pe zona porcinelor”, a declarat Tabără. În opinia sa, sacrificarea cu asomare a animalelor va ajuta micul fermier să concureze cu marile magazine. “Dacă mă duc cu porcul de Crăciun făcut ca lumea, îi concurez pe cei din marile magazine şi cu calitate şi cu producţie mai ieftină. Nu e simplu, dar vom găsi soluţii, sunt convins\", a declarat Tabără. El a adăugat că, dacă singuri nu izbândesc în lupta contra lanţurilor de magazine, fermierii pot să îşi facă propriile reţele de magazine, pentru amenajarea cărora pot accesa fonduri europene. \"Cine vă opreşte să vă faceţi reţeaua de magazine pe proiecte europene? Nu mari, mici, iar noi vă ajutăm să nu mai fiţi sub monopolul supermarketului. Nu e normal să iau laptele brut, neprelucrat la preţul de un leu şi să-l găsesc prelucrat la trei-patru lei. La pâine, nu se poate ca producătorul de grâu să aibă profitul de 0,49 de lei. La fel e la carne. Nu se poate să fiu sclavul unui sistem în care nu se duc numai profitul şi munca, ci şi subvenţia pe care o iau de la fiecare român sau de la contributorul european\", a precizat Tabără. Dincolo de vorbele sforăitoare ale ministrului se zăreşte însă realitatea covârşitoare a sărăciei şi neputinţei agricultorilor români care, după ce că-şi primesc cu întâziere sau deloc subvenţiile ruşinos de mici cu care abia dacă se târăsc de la un sezon la altul, trebuie acum să suporte şi grandomaniile unui ministru care „face tabără” bună cu utopia magazinelor de desfacere ale producătorilor şi nu numai!