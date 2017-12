Portarul Adrian Vlas îl atacă pe Constantin Gache

Portarul Adrian Vlas l-a criticat pe antrenorul Constantin Gache, acuzîndu-l că nu l-a titularizat la întîlnirea cu Ceahlăul Piatra Neamţ, din etapa a patra a Ligii I din cauza unei superstiţii a tehnicianului. “De cînd a venit la echipă, Gache a tot încercat să mă scoată din poartă. Nu este normal să nu fiu anunţat din timp şi să mă pregătesc ca prostul, iar apoi să aflu în ultima clipă, la şedinţa de dinaintea meciului, că voi fi rezervă. Cînd l-am întrebat de ce nu voi apăra, mi-a răspuns că are el o superstiţie şi că va începe meciul cu George Curcă. Păi echipa se face pe superstiţii?”, a declarat Vlas. Portarul a menţionat că va informa conducerea clubului despre această situaţie. “Am înţeles că motivul real ar fi că aş fi greşit la Craiova în prima etapă. Păi ce, mai nou se iau măsuri retroactiv, de-abia după etapa a treia? Voi avea o discuţie cu cei din conducere ca să lămuresc situaţia mea”, a spus Vlas, care a profitat de amînarea partidei cu Dinamo şi îşi tratează în aceste zile o problemă mai veche la umăr. “Pînă luni, nu voi face pregătire, pentru că am dureri mari la umăr. Acum fac cîteva băi de nămol la Techirghiol. Este vorba de o întindere, o tendinită la umărul stîng. În ultimele două săptămîni, doar eu ştiu cum m-am pregătit şi ce dureri am avut”, a precizat portarul. Antrenorul Farului a explicat de ce a ales să-l titularizeze între buturi pe George Curcă în partida cu nemţenii. “L-am pus pe Curcă pentru că Vlas greşise încă din prima etapă la Craiova, dar am zis atunci că nu trebuie să tăiem capul imediat. Am considerat că trebuie să-i dăm o şansă şi lui Curcă pentru că amîndoi sînt portari buni. Am fost foarte mulţumit de Curcă. Ştiu că Vlas este supărat, dar o să-i treacă. Îmi place dorinţa lui de a juca, dar trebuie să înţeleagă că nimeni nu este bătut în cuie. Nu cred că trebuie să facem o mare problemă din acest lucru”, a spus Gache.

Reprogramare nedorită de constănţeni

Amînată la cererea bucureştenilor, partida FC Farul - Dinamo din etapa a cincea a Ligii I s-ar putea desfăşura pe 12 septembrie, o decizie definitivă urmînd să fie luată astăzi de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). Nemulţumiţi deja de hotărîrea LPF de a amîna jocul, constănţenii nu sînt însă de acord nici cu această dată. “Dacă mi se va cere părerea, mă voi opune. De ce să jucăm cu Dinamo înaintea meciului cu CFR Cluj, tot de pe teren propriu? De ce trebuie să jucăm doar cînd voi ei? Păi nu o să aibă jucători convocaţi la naţională şi atunci? Se vede că adevăratul motiv al amînării îl reprezintă accidentările din tabăra lui Dinamo”, a spus antrenorul Constantin Gache. În schimb, preşedintele LPF, Dumitru Dragomir a răspuns ironic acuzaţiilor venite din partea oficialilor Farului şi Rapidului, care au declarat că forul pe care-l conduce favorizează Dinamo. “E interes naţional dom’le, nu mă iau eu după toţi licuricii care spun că avantajez o echipă sau alta. Am aprobarea Comitetului Executiv al Ligii, am aprobarea Comitetului de Urgenţă, nu mă interesează ce spune cîte un licurici din ăsta, care sînt de acord cu astfel de decizii doar cînd are el interes. Eu respect regulamentele în vigoare”, a declarat Dragomir.

Camerunezul Chigou a devenit “rechin”

Ieri a fost parafat şi transferul pe patru ani al atacantului camerunez Daniel Chigou, sosit în probe la gruparea de pe Litoral în urmă cu o săptămînă. Atacantul camerunez Daniel Chigou (24 ani, 1,85 m, 80 kg) a mai evoluat în Serie B şi C din Italia, la Ternana, Fidelis Andria, Legnano, Paterno, Lanciano, Sanremese, Giugliano şi Nuorese. În campionatul 2005-2006, a jucat de 32 de ori pentru Giugliano, înscriind 14 goluri. Chigou este al treilea stranier “transferat” în ultimele două zile de Farul, după ce marţi fuseseră achiziţionaţi fundaşul central portughez Paulo Armando Da Silva Monteiro şi mijlocaşul ofensiv Celestino Marques Silva Ilnhasse, din Guineea Bissau.