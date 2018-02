Portarul Florin Niță a devenit al treilea român de la Sparta Praga

FCSB și-a cedat portarul titular, pe Florin Niță, echipei cehe Sparta Praga, în schimbul sumei de două milioane de euro. Niță are 30 de ani și juca la echipa bucureșteană din 2013. În cariera sa, Niță a mai evoluat șapte sezoane la Concordia Chiajna. Cu FCSB, Niță a câștigat de două ori titlul de campion al României, dar palmaresul său mai cuprinde Cupa României, Cupa Ligii și Supercupa României. Clubul bucureștean va mai primi 500.000 de euro, în cazul în care Niță va ajunge cu Sparta în grupele Ligii Campionilor în următoarele sezoane.

La Sparta, Niță va fi coleg cu doi jucători români, Bogdan Vătăjelu și Nicolae Stanciu. Echipa antrenată de italianul Andrea Stramaccioni a rămas fără portarul numărul 1 în această iarnă, Martin Dubravka fiind împrumutat la echipa engleză Newcastle United în schimbul a 1,5 milioane euro. În actualul sezon din campionatul Cehiei, Sparta Praga este pe locul 5 după 16 etape, cu 28 de puncte, la 18 puncte în urma liderului Viktoria Plzen.

Niță a ajuns la Sparta la doar câteva zile după ce praghezii au transferat cel mai scump jucător de câmp din istoria Cehiei, Nicolae Stanciu, pentru care Anderlecht Bruxelles a primit 4 milioane de euro. Interesant este că Niță este acum cel mai scump portar din fotbalul ceh! În plus, contractul său are acum parte de o creștere imensă, de la 180.000 de euro pe sezon la 500.000 de euro în primul an! Apoi, venitul său din contract va crește cu o sută de mii în anul al doilea și cu încă o sută de mii, deci până la 700.000, în cel de-al treilea sezon. Sumă la care se adaugă primele și bonusurile de obiectiv!