Portcontainer construit la Mangalia, la primul voiaj

Nava „MSC Carouge”, sub pavilion Germania a plecat, ieri, în primul său voiaj maritim, după ce a ieşit din Şantierul Naval Daewoo Mangalia, care a construit-o. Astfel, după numai două ore de navigaţie în apele naţionale româneşti, portcontainerul a acostat în dana 120 a Portului Cosntanţa Sud - Agigea. Potrivit directorului companiei Mediteranean Shipping Company (MSC), Gheorghiţă Petrache, „MSC Carouge” are o lungime de 275 metri liniari şi o capacitate de aprox. 4.900 TEU-uri. „Portcontainerul va deservi linia Tiger Service, care face legătura între Marea Neagră şi Asia. Nava încarcă de la Constanţa circa 1.000 TEU-uri, urmînd ca restul să fie preluat din portul italian Gioia Tauro. Apoi, îşi continuă drumul spre Singapore şi de acolo către estul îndepărtat”, a explicat Petrache. Proprietarul navei „MSC Carouge” este societatea germană NSB, care a închiriat-o firmei MSC pentru următorii 10 ani. „Peste 60 de zile, şantierul ne va livra încă o navă, Rosalia, care are aceleaşi caracteristici ca şi Carouge, singura diferenţă fiind că Rosalia este proprietatea noastră”, a spus directorul principalei companii care operează containere în portul Constanţa Sud - Agigea. „MSC Carouge” este cel de-al treilea portcontainer construit în şantierul din Mangalia, după Geneva şi Leigh, şi care a intrat în exploatarea companiei MSC.