Porţi deschise la „Ovidius”

30 Aprilie 2014

Prin parcul Cncicov cicrlua de vreo doua saptamani niste gasti ale PER, conduse de o demoazela in minijup, care gasti ofera copiilor balonase si stegulete electorale. Copiii, normal, se bucura si se baga in aceasta mizerie sinistra. Eram si eu cu copilul prin parc si i-am vazut ca sar la asta micul, sa ii dea si lui un stegulet cu PER. I-am admonestat in termeni clari, spunandu-le ca minorii nu fac campanie. Culmea e ca m-au privit ca pe un extraterestru, si asta poate pentru ca ii urmarisem inainte, vreme de vreo zece minute, si absolut niciun bacauan nu le-a spus acest lucru simplu nu bagati copiii in campanie, cu atat mai mult cu cat este vorba despre copiii nostri, cu care mergem prin parc ca sa ne relaxam, nu ca sa facem burta mare altui talhar venit sa promita marea cu sarea. Mizerabila campanie si mizerabile vremuri.