Portocala, cel mai bun energizant

Portocalele nu ar trebui să lipsească din meniul zilnic, mai ales în perioada rece, când organismul are nevoie de protecţie. Vitamina C, care reprezintă 75% din totalul de vitamine pe care le conţine o portocală, combate răceala, gripa, guturaiul. Portocala conţine calciu, fier, fosfor, potasiu, vitamina B6, acid folic, acid pantotenic, vitaminele B1, B2 şi B3. Fructul conţine zaharuri în proporţie de 10%, iar fibrele alimentare din compoziţie ajută organismul să digere mai bine alimentele. Calciul din portocale este integral asimilat de organism, datorită fosforului care permite fixarea lui. Datorită potasiului pe care-l are în compoziţie, portocala este un detoxifiant excelent, care curăţă organismul în profunzime, debarasându-l de toxine şi deşeuri care, de cele mai multe ori, sunt cauza stării de oboseală.