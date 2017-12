Portocale în loc de vitamina C

Comprimatele de vitamina C şi alte suplimente alimentare nu se pot compara cu valenţele portocalei, sunt de părere nutriţioniştii americani. Ei au explicat că pastilele nu pot înlocui amestecul unic de antioxidanţi din fructe, aşa cum se menţionează în Journal of Food Science. O echipă de cercetători de la Universitatea Brigham Young din Utah a ajuns la concluzia că dacă sunt administrate împreună comprimatele de vitamina C şi portocalele, eficienţa este mult mai mare. Antioxidanţii sunt utilizaţi de plante pentru a se proteja împotriva atacurilor biologice şi de uscare. Pe de altă parte, se ştie că antioxidanţii încetinesc procesul de îmbătrânire şi protejează organismul împotriva cancerului, precum şi sistemul cardiovascular.