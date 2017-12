Portocaliii fug de moţiunea de cenzură

De când se află la guvernare Traian Băsescu şi actuala coaliţie de guvernare, nu s-a făcut nimic pentru popor, cu excepţia dezvoltării sentimentului fricii pentru ziua de mâine şi a temerii reînvierii perioadei de opresiune din timpul lui Ceauşescu. Iar într-o Românie în care legile se votează prin asumare, iar ordonanţele se dau pe bandă rulantă, oare mai are rost Parlamentul? Vineri, pedeliştii au mai dat o lecţie de lipsă de respect pentru instituţiile statului şi pentru românii care îi plătesc. De ce? Să vă explicăm. În Parlamentul României, parlamentarii partidelor ce formează coaliţia de guvernare reprezintă 56% din numărul aleşilor neamului. Opoziţia are doar 44%. Astfel, dacă toţi membrii opoziţiei ar lipsi din plen nu ar fi nicio problemă pentru că actuala coaliţie de guvernare are majoritatea şi poate vota cu uşurinţă. Aşa încât, a da vina pe alţii pentru că anumite legi, ordonanţe, amendamente, moţiuni sau proiecte nu au fost votate/prezentate/citite din cauza Opoziţiei mi se pare un lucru nedemn. O vorbă românească spune că trebuie să vezi bârna din ochiul tău înainte de a vedea paiul din ochii altora. În plenul reunit de vineri, parlamentarii puterii au criticat absenţa PSD de la şedinţa în care urma să fie citit textul moţiunii de cenzură intitulată “Legea salarizării Guvernului iresponsabil”. Viceliderul grupului PSD, Marian Neacşu, a arătat că social democraţii nu sunt prezenţi pentru că şedinţa “a fost convocată ilegal”. Potrivit lui Neacşu, parlamentarii PSD au primit doar un SMS de la secretarul general, potrivit căruia vineri este programată şedinţa Parlamentului, fără ca acest lucru să fie votat de plen. Mai mult, el a adăugat că a văzut pedelişti care semnau, “cu foc”, de dimineaţă, listele de prezenţă pentru a suplini lipsa colegilor. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a susţinut că şedinţa a fost legal convocată, după care a spus că PSD urmăreşte, prin amânarea discutării moţiunii de cenzură şi a intrării în vigoare a legii salarizării, blocarea eliberării tranşei de la FMI şi CE din ianuarie. De cealaltă parte, preşedintele Senatului, Mircea Geoană, a dispus verificarea prezenţei parlamentarilor prin apel nominal, pentru a vedea dacă este întrunit cvorumul necesar. PDL, UDMR, minorităţi şi independenţi s-au opus efectuării apelului nominal (!?!), considerând că nu este necesar cvorumul pentru prezentarea moţiunii. Geoană nu s-a lăsat şi a anunţat că sunt prezenţi doar 225 de parlamentari, nefiind întrunit cvorumul. Şedinţa a fost suspendată. El a spus că a convocat pentru luni şedinţa Birourilor Permanente, pentru a stabili calendarul prezentării, dezbaterii şi votării moţiunii. În aceeaşi notă cu Roberta, premierul Emil Boc a susţinut că Guvernul dispune de un “plan B” în cazul Legii salarizării, în condiţiile în care ieşirea din calendarul prevăzut pentru adoptarea legii poate amâna tranşa FMI şi afecta implicit deficitul. După care, Boc a venit cu o declaraţie “bombă”: boicotarea de către liderii opoziţiei a şedinţei denotă disperarea acestora în încercarea de a bloca prin toate mijloacele… “începutul evoluţiei pozitive a economiei”. No comment.