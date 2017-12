Portocaliii pregătesc falsificarea alegerilor din 2012

FRAUDĂ? Românii mai au mai puţin de un an până când vor merge din nou la urne pentru alegerile parlamentare. Partidele din România îşi pregătesc fiecare strategia pentru alegerile locale în speranţa că vor reuşi să adune numărul necesar de voturi pentru a câştiga cât mai multe mandate de deputat sau senator. Dacă la USL se fac adevărate strategii de campanii, la PDL, toată lumea este relaxată, pentru că se pregăteşte o nouă fraudă electorală de proporţii. Conştienţi că în urma unor alegeri corecte nu ar trece de 10%, pedeliştii vor cu orice preţ să îşi asigure spatele şi pentru următorul mandat. Prim-vicepreşedinte al PDL, ministrul de Externe, Teodor Baconschi, a declarat, ieri, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional (BPN), că forul de conducere a adoptat din punct de vedere politic Legea votului prin corespondenţă şi introducerea acestui sistem până la alegerile din 2012. “BPN şi-a asumat oportunitatea politică a promovării acestui act normativ, urmând ca, foarte rapid, să se angajeze negocieri, consultări cu partenerii de coaliţie, astfel încât proiectul, odată validat politic la nivelul Guvernului, să fie transmis către Parlament şi adoptat pe cât posibil în cursul acestui an. Este certificat la nivelul Ministerului Afacerilor Externe faptul că diaspora, comunităţile româneşti din străinătate aşteaptă această lege”, a declarat Baconschi. În ceea ce priveşte discuţiile cu partenerii de Coaliţie, Baconschi a afirmat: “Am avut o discuţie informală cu viceprim-ministrul Marko Bela pe acest subiect. Domnia sa a luat act de dorinţa PDL de a discuta deschis şi cu toate argumentele şi de a găsi un numitor comun”. La fel ca şi la reorganizarea administrativă, PDL decide cam singur ceea ce va face în continuare din punct de vedere legislativ, uitând că partenerii de Coaliţie, UDMR şi UNPR pot avea păreri diferite. De altfel, UDMR a şi reacţionat ieri după declaraţiile lui Baconschi. “Acest proiect nu apare nici măcar în protocolul pe care UDMR l-a semnat cu PDL-ul, aşa că degeaba se face propunerea. Dacă PDL decide să promoveze o astfel de propunere nu are decât, dar nu are nicio şansă de câştig”, a declarat deputatul UDMR Mate Andras.

DEMAGOGIE ANTICOMUNISTĂ Pe lângă strategia de fraudare, PDL lucrează şi la câteva campanii de imagine, prin care speră să câştige câteva voturi. Acelaşi Teodor Baconschi a spus ieri că a primit susţinerea politică a BPN al partidului pentru înfiinţarea, prin hotărâre de Guvern, a unui muzeu naţional al dictaturii comuniste. În urmă cu aproximativ cinci ani, produsul PDL, preşedintele Traian Băsescu, se prezenta în plenul Parlamentului, unde îşi asuma raportul Comisiei prezidenţiale de condamnare a comunismului, raport în care se preciza că abdicarea regelui Mihai a fost, poate, cea mai mare greşeală a comuniştilor. Şi pentru că Băsescu este obişnuit să se contrazică singur, în urmă cu câteva săptămâni, preşedintele declara că abdicarea regelui a fost un act de trădare. Cu alte cuvinte, prin această afirmaţie, de fapt, Băsescu a contrazis ce şi-a asumat în urmă cu aproximativ cinci ani. Dacă mai era nevoie de o nouă probă de demagogie... Ministrul de Externe a mai spus că Bucureştiul este singura capitală est-europeană “din fostul spaţiu de influenţă sovietică unde o asemenea instituţie nu a existat până acum”. El a afirmat că muzeul va include “şi memoria suferinţelor prin care au trecut minorităţile naţionale în perioada dictaturii comuniste”.