Portofel pierdut la instanţă de un avocat

Un jandarm care asigură paza şi protecţia Palatului de Justiţie din Constanţa a găsit, vineri, în jurul orei 11.30, un portofel uitat pe una din mesele aflate în holul mare de la parterul instituţiei. Plt. maj. Gabriel Stratulat a declarat că, la scurt timp după ce a ieşit din sala de judecată 2, a observat portofelul. „Am chemat un angajat al instanţei drept martor asistent şi împreună am inventariat bunurile din portofel. Am descoperit o carte de identitate, una de alegător şi un permis de conducere pe numele Cristache Haiduc, legitimaţia de avocat a acestuia, patru carduri bancare şi 43 lei. Ulterior, am sunat la Baroul Constanţa şi am cerut numărul de telefon al avocatului”, a spus plt. maj. Gabriel Stratulat. În următoarele minute, subofiţerul l-a apelat pe avocatul Cristache Haiduc şi i-a adus la cunoştinţă că i-a găsit portofelul. „După o jumătate de oră, avocatul a venit şi şi-a recuperat lucrurile pierdute. El mi-a spus că nici nu şi-a dat seama că nu are portofelul asupra lui. Avocatul a afirmat că este posibil să-l fi uitat pe masă în momentul în care a scos mai multe hârtii din geantă şi apoi a plecat în grabă”, a adăugat plt. maj. Gabriel Stratulat. Jandarmul a mai zis că este pentru a doua oară în acest an când recuperează un portofel aparţinând unui avocat. În urmă cu patru luni, un alt membru al Baroului Constanţa şi-a uitat, pe una dintre băncuţele aflate în holul Palatului de Justiţie, portmoneul în care avea toate actele de identitate şi o sumă mare de bani.