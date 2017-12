Portretele chirurgului-artist Dan Toldişan, expuse la Campus

Ca toţi colegii săi, a depus jurământul lui Hippocrate, însă, în timpul liber, chirurgul Dan Toldişan slujeşte artei, înlocuind bisturiul cu penelul. Din pasiune pentru pictură s-a născut şi cea de-a opta expoziţie personală a medicului-chirurg Dan Toldişan, de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, care a fost deschisă, ieri, în foaierul Campusului Universităţii „Ovidius”. Expoziţia este cu atât mai specială cu cât, prin intermediul ei, doctorul aniversează 60 de ani de viaţă.

RAIUL SUB FORMA UNUI MUZEU „Dacă un scriitor de talia lui Borges îşi imagina raiul sub forma unei biblioteci, el însuşi fiind bibliotecar, dacă, păstrând proporţile, eu îmi imaginez viaţa sub forma unui muzeu, doctorul Dan Toldişan îşi imaginează raiul sub forma operelor de artă care compun acest muzeu”, a spus, în deschiderea vernisajului, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu.

LOCURI ŞI CHIPURI În expoziţia sa, doctorul Dan Toldişan a pus accentul pe portret, prezentând pe simeze chipuri profunde, interiorizate, purtătoare de semnificaţii. Timp de mai bine de patru ani a lucrat medicul-pictor la realizarea acestei expoziţii, călătoriile de vacanţă fiind esenţiale pentru a găsi surse de inspiraţie, tipologii umane variate.

„Meseria pe care o fac (n.r. - chirurgie toracică) este foarte stresantă, dar în momentul în care plec acasă, închid uşa şi mă relaxez cu muzică, pictură şi sculptură”, a spus medicul Dan Toldişan, care a început să picteze din şcoala generală, la cercul de pictură de la Palatul Copiilor Constanţa, sub îndrumarea maestrului Ionel Mătăsăreanu.

„Această expoziţie este o expoziţie-program şi o expoziţie-sinteză (...). Este o expoziţie frumoasă, incitantă, care onorează atât autorul, cât şi publicul prezent. (....) A picta este o formă de a colecţiona amintiri, fizionomii, de a colecţiona frumosul, de a-l înmagazina şi a-l oferi celorlalţi”, a conchis criticul de artă dr. Doina Păuleanu, amintind de exemplul donatorilor şi colecţionarilor de artă: medicul Gheorghe Vintilă şi doctorul Iosif Dona.

Cele 67 de picturi care alcătuiesc expoziţia de pictură a chirurgului Dan Toldişan pot fi vizitate până pe 8 aprilie.