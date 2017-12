Portretul robot al disponibilizatului român

Rata şomajului este mai mare faţă de cifra oficială de 7,5% deoarece nu include numărul plecărilor voluntare, iar tot mai multe companii locale apelează la \"voluntariat\", în locul disponibilizărilor, fiind un proces care durează mai puţin, a declarat Raluca Pârvu, senior consultant BPI România. \"Planul de plecări voluntare are un succes nesperat în rândul companiilor din România pentru că durează mai puţin şi din prisma unei presiuni mai mici din partea sindicatelor\", a declarat Pârvu, la seminarul \"Soluţii Câştigătoare pe timp de criză\", organizat de Ziarul Financiar, în parteneriat cu Enterprise Investors. În acest context, ea apreciază că plecările voluntare modifică \"dramatic\" cifra oficială a şomajului, numărul persoanelor care nu au renunţat voit la locul de muncă. BPI România a realizat la începutul anului un studiu cu privire la criza economică şi consecinţele acesteia asupra companiilor, din care a rezultat că 41% dintre managerii români urmau să recurgă la reducerea numărului angajaţilor, în condiţiile în care 45% dintre întreprinzătorii intervievaţi susţineau reorganizarea firmelor. Portretul robot al salariatului român afectat de restructurare are, potrivit BPI România, o vechime de 20 de ani în companie, o vârstă medie de 40-45 de ani şi nu are policalificare şi nici nu a beneficiat de formare profesională de-a lungul carierei. \"Este falsă ideea că sunt disponibilizate persoanele tinere, fără experienţă. Realitatea este că sunt daţi afară oameni cu experienţă, ceea ce ar putea afecta performanţa companiilor\", a adăugat ea.